Suche nach Mann in Bergwerk erstreckt sich auf sein Umfeld

Die Polizei sucht weiter einen vermissten Mann aus Annaberg-Buchholz (Erzgebirge). Es wird vermutet, dass er sich in einem alten Bergwerksstollen aufhielt. Der Stollen war aber am Mittwoch ergebnislos abgesucht worden.

Einsatzkräfte fanden dort allerdings einen Metallzylinder. Experten des Landeskriminalamtes hätten ihn in einem nahegelegenen Steinbruch unschädlich gemacht, teilte die Polizei mit. In dem verschweißten Zylinder habe sich mutmaßlich ein Explosivstoff befunden. Angaben zur Art und Menge seien nicht möglich.

Nun würden alle Dinge geprüft, die im Regelfall bei vermissten Menschen anstehen, erklärte die Chemnitzer Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Dabei werde das Umfeld des Mannes untersucht. »Ob es noch weitere Suchmaßnahmen in dem Stollen gibt, ist noch unklar.«

Das war zuvor passiert

Am Mittwochmorgen hatte ein Mitarbeiter des Oberbergamtes die Polizei darüber informiert, dass sich offenbar jemand Zugang zu dem alten Stollen im Bereich des Stadtteils Frohnau verschafft hat. Vor dem Bergwerksstollen waren ein Rucksack und das Fahrrad des 34 Jahre alten Vermissten gefunden worden. Der Stollen selbst war geöffnet worden.

Danach war ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr im Einsatz, darunter Mitarbeiter des Bergbau- und Höhenrettungsdienstes der Feuerwehr Annaberg-Buchholz. Da der Besitzer der Sachen weder telefonisch noch an seinen üblichen Aufenthaltsorten erreicht wurde, habe man bis zum Abend in dem relativ großen Stollen nach dem Mann gesucht, hieß es. »Das, was in dem Stollen abgesucht werden konnte, ist gestern abgesucht worden.« Auch Angehörige des Mannes hätten keine Kenntnis von seinem Aufenthaltsort.