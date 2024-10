Schutz für Igel: Köln erlässt Nachtfahrverbot für Mähroboter

Bitte aktivieren Sie Javascript

KÖLN. Köln hat zum Schutz von Igeln ein Nachtfahrverbot für Mähroboter erlassen. Es trete ab sofort in Kraft, teilte die Stadt am Dienstag mit. Kölner Mähroboterbesitzer dürfen ihre Geräte nun nicht mehr in der Dämmerung und in der Nacht auf den Rasen schicken.

Hintergrund der bereits seit einiger Zeit diskutierten Maßnahme ist, dass Igel vor schwerwiegenden Schäden bewahrt werden sollen. Treffen die kleinen Stacheltiere bei der Futtersuche auf die Mähroboter mit ihren scharfen Klingen, können sie ganz gravierende bis tödliche Verletzungen erleiden. Ein Grund dafür sei, dass Igel bei »Kontakt mit dem Mähroboter« nicht flüchteten, erläuterte die Stadt. Stattdessen rollten sie sich zusammen. Die Tiere suchen in der Dämmerung und in der Nacht nach Nahrung.

Tierschützer begrüßen die Maßnahme

Auch Tierschützer hatten zuletzt wieder gefordert, den Betrieb von Mährobotern deutlich zu beschränken. Ein Nachtfahrverbot sei dabei das »Allermindeste« hatte eine Expertin des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Da die Roboter unbeaufsichtigt und nahezu lautlos ihre Arbeit verrichten, würden sie von Gartenbesitzern gerne nachts eingesetzt.

Einige kleinere Gemeinden in Deutschland haben ein Nachtfahrverbot bereits eingeführt. (dpa)