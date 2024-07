Santa Maria am Elbufer - Wieder »Kaisermania« in Dresden

Zaungäste bei der Kaisermania 2023 am Dresdner Elbufer. (Archivfoto)

Riesenbühne, einmalige Kulisse, tausende Fans und Zaungäste - alles ist bereit am Dresdner Elbufer für die legendäre »Kaisermania«. Schlagersänger Roland Kaiser feiert am Freitagabend den Auftakt der diesjährigen Ausgabe mit vier Konzerten. Dabei hat der 72-Jährige erstmals einen Gast: den deutschen Popsänger Georg Stengel, wie eine Sprecherin der Management Semmel Concerts Entertainement GmbH verriet.

Die »Kaisermania« ist einzigartig und ein Dresdner Phänomen. Seit 20 Jahren macht der Sänger das Elbufer vis á vis zur Partyzone vor berühmter Barockkulisse - mit seiner Musik. Die Tickets für die Konzerte bei den Filmnächten sind stets binnen weniger Minuten ausverkauft, die Fans reisen aus dem In- und Ausland an. Rund um das abgesperrte Areal feiern hunderte Zaungäste kostenlos mit - auf Wiesen, Brücken und der gegenüberliegenden Altstadtseite.

Kaiser, gebürtiger Berliner, hat seit seinem ersten Besuch 1990 eine ganz besondere Liebesbeziehung zu der Elbestadt. Er sei ihr und den Menschen verbunden, bekennt er immer wieder, und schrieb vor Jahren sogar eine Hymne für seine »Affäre« Dresden. Jeweils zwei Konzerte an diesem sowie am ersten August-Wochenende sind geplant. Zum letzten Auftritt mit TV-Übertragung (3.8., 20.15 Uhr, MDR Fernsehen) gibt es sogar ein Public Viewing - in der kleinen Gemeinde Seeligstadt, gut 25 Kilometer östlich vom Dresdner Königsufer.