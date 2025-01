Sam Dylans Dschungelprüfung: Viel Gekreische, null Sterne

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reality-Star Sam Dylan hat sich durch seine Dschungelprüfung gekreischt, ging am Ende aber leer aus. »Das Ziel ist: zwölf Sterne«, trat er zuerst selbstbewusst zur Mutprobe in einem australischen Höhlensystem an. Doch die vielen Tiere, die ihn in den Löchern unter der Erde empfingen, ließen den 33-Jährigen in der zweiten Folge der RTL-Show »Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!« schnell ganz still werden.

Zwei Echsen, 25 Skorpione, ein Dutzend Pythons und ein Schwung Ratten - Dylans Kreischen wurde immer heftiger. "Eine Ratte hat mich angeleckt", schrie der Dschungelcamper. Als dann noch Geröll und eine Vielzahl von Kakerlaken auf den Reality-Darsteller niedergingen, brach er die Prüfung ab: Ich kann nicht mehr, ich muss raus. Ich kriege keine Luft." Die bis dahin gesammelten vier Sterne gingen somit verloren. Die Bilanz: Null.

Drei Prüfungen - kein Stern

Es war bereits die dritte Prüfung, bei der Dylan keinen Stern holte. Auch zu einem Bungee-Sprung in 50 Meter Tiefe hatte er sich am Vortag nicht überwinden können. Und bei einer Ekelessen-Verkostung hatte der Kandidat die ihm servierte Bullenlippe ausgespuckt.

Nach der Niederlage in der Höhle fand der Mittdreißiger irgendwann seine Sprache wieder und warb um Verständnis: »Ich konnte nicht mehr. Man bricht da ja auch nicht einfach aus Spaß ab.« Zu seinen Mitcampern sagte er nach seiner Rückkehr: »Für mich war es die schlimmste Prüfung, die es geben könnte.«

Lilly Becker (48), Model sowie Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker, reagierte dennoch enttäuscht und irritiert: »Er hat vier Sterne gehabt.« Dann breche man doch nicht ab. Auf die Camper kommt damit eine karge Reismahlzeit zu - vielleicht nicht die letzte. Denn das Publikum wählte Dylan prompt schon wieder in die nächste Prüfung.

In der neuen Staffel auf RTL und RTL+ laufen alle 17 Live-Shows zur Primetime um 20.15 Uhr. Die erste Folge erreichte laut AGF Videoforschung 4,0 Millionen Zuschauer (18,9 Prozent Marktanteil). Das Finale von »IBES« ist am 9. Februar geplant.