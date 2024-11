Norwegen: Zahlreiche Überschwemmungen nach Unwetter »Jakob«

In der Nacht zum Freitag wurde das Hotel Ullensvang in Westnorwegen vom Unwetter überschwemmt.

Das Unwetter »Jakob« hat in der Nacht zum Freitag im Südwesten Norwegens zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Das berichteten norwegische Medien. Wie die Meteorologin Julie Solsvik Vågane dem Rundfunksender NRK sagte, nahm der Niederschlag am Freitagmorgen ab, die Hochwasser- und Erdrutsch-Warnungen bestünden aber weiter. Bislang gab es laut Polizei keine Vermissten oder Verletzten.

Die 5.000-Einwohner-Stadt Odda, etwa 60 Kilometer südöstlich von Bergen gelegen, war am Freitagmorgen von der Außenwelt abgeschnitten, nachdem dort eine Brücke eingestürzt war. Auch alle weiteren Einfahrtsstraßen in den Ort waren aufgrund des Unwetters gesperrt. Der Bürgermeister von Odda bezeichnete die Situation der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Donnerstagabend als »dramatisch«.

Der Keller eines historischen Hotels nördlich von Odda wurde in der Nacht zum Freitag komplett überschwemmt. Das berichtete der Rundfunksender NRK. Demnach beherbergte das Untergeschoss des Hotels Ullensvang zahlreiche Antiquitäten und Kunstobjekte.

Am Freitagnachmittag war das Unwetter »Jakob« nach Schweden weitergezogen. Der schwedische Wetterdienst warnte vor allem im Süden und Osten Schwedens vor starkem Wind mit lokalen Sturmböen. Mehrere Zugverbindungen wurden eingestellt, und zeitweilig waren mehr als 12.000 Haushalte in Südschweden von Stromausfällen betroffen. Das ging aus der Webseite des Stromanbieters Eon hervor.