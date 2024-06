Nach Unfall mit Reisebus auf A24 Sperrung aufgehoben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Autobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg ist nach dem Busunfall mit 16 Leichtverletzten wieder komplett befahrbar. Der verunglückte Reisebus sei abgeschleppt worden, teilte die Polizei mit. Die A24 war zwischen den Anschlussstellen Parchim und Neustadt-Glewe für etwa vier Stunden gesperrt. 6 der 16 Leichtverletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Ersatzbusse brachten die übrigen Passagiere zu einem Autohof.

Der Bus aus dem polnischen Danzig war laut Polizei mit knapp 60 Männern, Frauen und Kindern an Bord auf dem Weg nach Hamburg. Das Fahrzeug kam nach ersten Erkenntnissen in der Nähe der Ortschaft Blievenstorf in Mecklenburg-Vorpommern nach links von der Fahrbahn ab. »Vermutlich aus Unachtsamkeit«, sagte ein Polizeisprecher. Der Reisebus kollidierte den Angaben zufolge mit der Mittelschutzplanke und einem Verkehrsschild.