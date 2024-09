Linkin Park verteidigt Chartspitze

Die Band Linkin Park hält sich erneut an der Spitze der Charts. (Archivbild)

Die Band Linkin Park hält sich mit ihrem Song »The Emptiness Machine« in der dritten Woche in Folge auf Platz eins der deutschen Single-Charts. Dies teilte die GfK Entertainment mit. Der am 5. September veröffentlichte Song war direkt auf Platz eins eingestiegen - erst wenige Tage, nachdem die Band ihr Comeback verkündet hatte.

Neu mit dabei: Die 38-Jahre alte Frontfrau Emily Armstrong, die bei dem deutschlandweit einzigen Linkin Park-Konzert am Sonntag in Hamburg im Blickpunkt stand. Sieben Jahre nach dem Tod ihres Frontmanns geht die Rockband derzeit wieder auf Tour - bislang wurden nur sechs Termine bekanntgegeben. Linkin Park wurde mit einer Mischung aus Metal, Rock, Rap und elektronischen Sounds bekannt.

Auf den weiteren Plätzen der Top 5 finden sich deutschsprachige Songs - Rapperin Shirin David hält mit ihrem Sommerhit »Bauch Beine Po« erneut den zweiten Platz, gefolgt von Sängerin Ayliva und Rapper Apache 207 mit »Wunder« auf Platz drei. Platz 4 geht an Sänger Berq mit »Rote Flaggen«. Neu dazugekommen und direkt auf Platz 5 eingestiegen ist der Song »Red Cups« von Rapper Ufo361 und Popsängerin Paula Hartmann.

Amigos an Spitze der Albumcharts

Direkt auf Platz eins der Albumcharts sind die Amigos gestartet - mit ihrem Album »Stimmen der Nacht«. Das Schlager-Duo Bernd und Karl-Heinz Ulrich veröffentlicht bereits seit den 80er-Jahren Platten, 17 Songs befinden sich auf ihrem neuen Album. Platz zwei belegt die finnische Metal-Gruppe Nightwish mit »Yesterwynde«.