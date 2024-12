Liam Paynes Partnerin: Feiertage sind auch Zeit des Kummers

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Partnerin des gestorbenen Sängers Liam Payne hat zu Weihnachten eine Nachricht über Kummer während der Feiertage geteilt. Die Weihnachtstage seien eine Zeit des Glücks und der Freude, aber für viele Menschen auch eine Zeit der Traurigkeit.

»Seid zu dieser Jahreszeit sanft zu euren Mitmenschen, denn die Feiertage können sich für jeden anders anfühlen«, schrieb Kate Cassidy in ihrer Instagram-Story. »Ich sende all meine Liebe an diejenigen, die Kummer haben an diesen Feiertagen. Ich hoffe, diese Zeit bringt euch Trost und Frieden.«

Payne war Mitte Oktober aus seinem Hotelzimmer in Buenos Aires gestürzt und gestorben. (Archivbild) Foto: Vianney Le Caer/DPA Payne war Mitte Oktober aus seinem Hotelzimmer in Buenos Aires gestürzt und gestorben. (Archivbild) Foto: Vianney Le Caer/DPA

Ihren Freund Payne erwähnte die 25-Jährige nicht. Der ehemalige Sänger der Boyband One Direction war Mitte Oktober im Alter von 31 Jahren bei einem Sturz aus seinem Hotelzimmer in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestorben.

Cassidy hatte im November an Paynes Beisetzung in England teilgenommen. In einer Mitteilung betonte sie nach dem Tod ihres Freundes, ihr Herz sei »zerschmettert«. Der britische Musiker sei die Liebe ihres Lebens und nun ihr Schutzengel.