Hunde beweisen ihr Können auf dem Surfbrett

World Dog Surfing Championships in Pacifica, Kalifornien: Mit Schwimmweste und Kostüm treten die Hunde - hier der Zwergpinscher Rusty - im Wellenreiten gegeneinander an.

Statt ums Stöckchen holen geht es bei diesem Hunde-Wettbewerb ums Surfen auf vier Pfoten: Mehrere Vierbeiner haben beim diesjährigen Hunde-Surf-Wettbewerb an einem kalifornischen Strand Stehvermögen und Stil bewiesen, wie der Veranstalter und mehrere US-Medien berichteten. Mit Schwimmwesten und kreativen Kostümen düsten die Tiere demnach auf ihren Brettern über die Wellen.

Jeder Hund hat seine eigene Technik beim Surfen - dieser Hund namens Derby lässt es gemütlich aussehen. Foto: Eakin Howard/DPA Jeder Hund hat seine eigene Technik beim Surfen - dieser Hund namens Derby lässt es gemütlich aussehen. Foto: Eakin Howard/DPA

Sie seien in verschiedenen Disziplinen gegeneinander angetreten - große Hunde, kleine, manche alleine, andere gemeinsam mit anderen Vierbeinern. Zum Start bekamen sie einen Schubser von ihren Besitzern, hieß es weiter. Die besten Hunde seien ausgezeichnet worden, während begeisterte Zuschauer am Linda Mar Beach in Pacifica zuschauten.

Die Vierbeiner - hier der Hund Carson - düsen über Wellen bei den World Dog Surfing Championships in Pacifica, Kalifornien. Foto: Eakin Howard/DPA Die Vierbeiner - hier der Hund Carson - düsen über Wellen bei den World Dog Surfing Championships in Pacifica, Kalifornien. Foto: Eakin Howard/DPA

Über den Wettbewerb sollen nach Angaben der Veranstalter auch Spenden gesammelt werden, unter anderem für den Tierschutz. (dpa)