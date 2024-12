Großeinsatz bei verbarrikadiertem Mann in Hildesheim beendet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einsatzkräfte in Hildesheim haben einen Großeinsatz wegen eines in einer Wohnung verbarrikadiert Mannes beendet. Der 38-Jährige befinde sich einem psychischen Ausnahmezustand und wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher vor Ort berichtete.

Für den Einsatz hatten die Kräfte den betroffenen Bereich in Hildesheim-Ochtersum abgesperrt und mehrere Mehrfamilienhäuser evakuiert. Polizisten hatte den Mann zuvor am Morgen aufgesucht, weil er in ein Fachkrankenhaus eingewiesen werden sollte.