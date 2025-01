Feuer in Los Angeles: Zahl der Todesfälle steigt auf 16

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei den verheerenden Bränden in Los Angeles sind mindestens 16 Menschen gestorben. Die gerichtsmedizinische Behörde listete bislang 11 Todesopfer auf und erweiterte die Zahl am Samstag auf 16. Weil die Einsatzkräfte aber noch nicht in alle Brandgebiete vordringen können, ist weiter unklar, wie viele Menschen insgesamt in den Feuern in und um die US-Millionenmetropole in Kalifornien gestorben sind.

Die fünf neuen bestätigten Todesfälle schreiben die Gerichtsmediziner dem Brand »Eaton Fire« nahe Pasadena zu. Insgesamt starben in dem Gebiet demnach inzwischen mindestens elf Menschen. Beim »Palisades Fire« im Stadtteil Palisades waren es wie bislang fünf.