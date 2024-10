Elton John: »Habe alles getan, was es zu tun gibt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Pop-Legende Elton John ist eigenen Worten zufolge heute rundum zufrieden mit sich. Er habe »noch nie so viel Glück empfunden wie jetzt«, zitierte das US-Magazin »People« den 77-Jährigen am Dienstag bei der US-Premiere seiner Doku »Elton John: Never Too Late« beim New York Film Festival. Laut »People« überraschte der Brite die Zuschauer mit einer Einlage seines Lieds »Tiny Dancer« und erzählte ihnen von seinem »erstaunlichen Leben«. »Ich bin 77 Jahre alt, ich habe alles getan, was es zu tun gibt.«

Er sei 1990 nach schweren Suchtproblemen nüchtern geworden, »und da begann ich zu verstehen, was in meinem Leben fehlte: Demut, Dankbarkeit und Glaube«, erzählte John. Die Musik und sein Ruhm hätten ihn nicht befriedigen können. »Schließlich fand ich das absolute Glück, als ich David traf und meine Kinder bekam.« Der Popstar hat mit seinem Mann David Furnish zwei gemeinsame Söhne.

Der Dokumentarfilm »Elton John: Never Too Late«, bei dem Furnish Regie geführt hat, gibt Einblicke in das Leben des Sängers. In dem Film wird auf einen Zeitraum von etwa 50 Jahren zurückgeblickt, von den Vorbereitungen für Johns Konzert im Dodgers Stadium in Los Angeles 1975 bis zu seinem letzten Konzert in Nordamerika an demselben Ort 2022.