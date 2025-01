Brady Corbet holt Regie-Globe für »The Brutalist«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Edward Berger war mit seinem Vatikan-Thriller »Konklave« für einen Regie-Globe nominiert, doch bei der Preisverleihung ging der in Wolfsburg geborene Filmemacher in der Sparte »Beste Regie« leer aus. Den Preis holte US-Regisseur Brady Corbet für das Historiendrama »The Brutalist«.

Für den Regie-Globe nominiert waren auch »Emilia Pérez« (Jacques Audiard), »Anora« (Sean Baker), »The Substance« (Coralie Fargeat) und »All We Imagine as Light« (Payal Kapadia).

Die Globe-Verleiher gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 82. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.