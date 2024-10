Finanzminister Christian Lindner (2. von links, FDP) nimmt mit Christian Dürr (links), FDP-Fraktionsvorsitzender, Jörg Dittrich (3. von links), Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Martin Wansleben (4. von links), Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Reinhold von Eben-Worlee (2. von links), ehemaliger Präsident des Verbandes »Die Familienunternehmer«, und Steffen Hofmeister, Präsident Bundesverband der Freien Berufe e. V. (BFB), am FDP-Wirtschaftsgipfel teil. FOTO: NIETFELD/DPA Finanzminister Christian Lindner (2. von links, FDP) nimmt mit Christian Dürr (links), FDP-Fraktionsvorsitzender, Jörg Dittrich (3. von links), Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Martin Wansleben (4. von links), Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Reinhold von Eben-Worlee (2. von links), ehemaliger Präsident des Verbandes »Die Familienunternehmer«, und Steffen Hofmeister, Präsident Bundesverband der Freien Berufe e. V. (BFB), am FDP-Wirtschaftsgipfel teil. FOTO: NIETFELD/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.