Läden müssen die Ausgaben des Magazins »Compact« nun aus dem Sortiment nehmen. Titel wie »Deutschland den Deutschen« und Angela Merkel mit Kopftuch machten den Verfassungsschutz auf das Magazin aufmerksam. FOTO: HILDENBRAND/DPA Läden müssen die Ausgaben des Magazins »Compact« nun aus dem Sortiment nehmen. Titel wie »Deutschland den Deutschen« und Angela Merkel mit Kopftuch machten den Verfassungsschutz auf das Magazin aufmerksam. FOTO: HILDENBRAND/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.