Wer bestellt, der bezahlt

REUTLINGEN. Eins muss bei den ganzen Diskussionen um Stuttgart 21 klar sein. Hier geht es um den wichtigsten Verkehrsknotenpunkt der Bahn im Südwesten. Dieser verknüpft nicht nur die ländlichen Bereiche untereinander und mit der Landeshauptstadt, er ist ein transeuropäischer Halt, der das Ländle mit Europa verbindet. Entsprechend wichtig ist die Rechtssicherheit, und dass das Projekt jetzt endlich fertig wird. In Zeiten, in denen die große Politik aus Berlin immer mehr Aufgaben an die Länder und Kommunen verteilt, kann es nicht sein, dass nun auch noch die Deutsche Bahn versucht ihre Modernisierung finanziell auf dem Rücken der Regionen auszutragen.

Sicher, der Konzern ist nicht für alle Preissteigerungen verantwortlich. Dass aber ein schon viele Jahrzehnte überholter Kopfbahnhof nicht vorher modernisiert wurde, sehr wohl. Denn spätestens seit Mitte des vorigen Jahrhunderts sind die Probleme dieses Typs bekannt. Bei der Bahn scheint es eine lange Tradition zu haben, Modernisierungsprojekte erst auf die lange Bank zu schieben und sich dann über explodierende Kosten zu wundern. Es scheint, der Konzern und seine diversen Chefs haben über die Jahre konsequent wenig Weitsicht bewiesen. Das zeigt sich ebenfalls, wenn über den Sanierungsplan des kompletten Schienennetzes gesprochen wird. Auch dieser wird immer teurer und seine Umsetzung wird immer weiter nach hinten verschoben.

ÖPNV muss modern, funktional und ansprechend sein, sonst wird er heute nicht genutzt. Diesen Kundenansprüchen muss die Bahn nachkommen. Denn nur so fördert sie die Akzeptanz für ihr Verkehrsmittel und verdient in Zukunft ihr Geld damit. Am Ende wird sie von Stuttgart 21 profitieren, so wie alle Bürger des Kessels und weit darüber hinaus.

