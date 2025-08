Wer abnehmen will: Besser frische Zutaten statt Fertigessen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Für den schnellen Weg zur Strandfigur mag es Anfang August zu spät sein. Wer dennoch abnehmen will , sollte eine neue Studie aus Großbritannien beachten: Wer im Supermarkt frische Zutaten kauft sowie auf Fertigmahlzeiten und hochverarbeitete Lebensmittel verzichtet, verliert mehr Gewicht. Und hat weniger Heißhunger.

Das sind die zentralen Ergebnisse einer Untersuchung von Ernährungswissenschaftlern des University Colleges London. An ihrer Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlicht wurde, haben 55 Briten mit Übergewicht teilgenommen. Sie bekamen acht Wochen industriell hergestellte Nahrung geliefert und acht Wochen natürliche oder wenig verarbeitete Lebensmittel, wie Obst, Gemüse, Milch, Eier und Butter. Sie durften in beiden Phasen essen, so viel sie wollten, und wussten nicht, dass sich die Studie um Gewichtsabnahme dreht.

Die Londoner Forscher haben es sich nicht zu leicht gemacht. Ihre Probanden bekamen in der ersten Phase nicht etwa reihenweise Ungesundes wie Süßigkeiten, Eiscreme, Fertigpizza und viel Wurst, sondern einen Speiseplan nach den Empfehlungen der britischen Regierung für gute Ernährung. Anders als in Phase 2 waren die Nahrungsmittel nicht per se ungesund, aber eben industriell hergestellt. Es gibt auch eine Gemüsesuppe mit wenig Kalorien aus Tüten und Dosen.

Nach den zwei Monaten mit den frischen Zutaten hatten die Teilnehmer rund zwei Prozent an Gewicht verloren. Bei einem Gewicht von 80 Kilogramm sind das 1,6 Kilo weniger auf der Waage. Damit nahmen sie doppelt so viel ab, wie in den ersten acht Wochen, in denen die Lebensmittel per se nicht ungesund, aber fertig zubereitet waren.

»Beobachtungsstudien zeigen, dass höherer Verzehr von hochverarbeiteten Lebensmitteln mit höheren gesundheitlichen Risiken – wie Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einigen Krebsformen und erhöhter Sterblichkeit – verknüpft ist«, sagte der Stoffwechselmediziner Stefan Kabisch von der Berliner Charité. Die Risikofaktoren könnten an jedem Element liegen: am Zucker, am Salz, an Farbstoffen, sogar an der Verpackung. Ein wesentlicher Grund für den Gewichtsverlust ist laut Kabisch, dass frische, natürliche Lebensmittel das Bedürfnis nach süßen oder herzhaften Lebensmitteln dämpfen. Der Heißhunger wird weniger.

Das Essverhalten ist auch Teil einer neuen Studie der Krankenversicherung DKV. Nur ein Drittel der Deutschen ernährt sich demnach gesund. Abgeleitet wird dieser Wert aus der Befragung von 2.800 Teilnehmern. Dabei ernähren sich Frauen besser als Männer. Sie achten stärker darauf, was in den Einkaufskorb kommt und verzichten häufiger auf Alkohol. Ein großes Manko ist auch das lange Sitzen. Im Schnitt sind es über zehn Stunden am Tag, die die Deutschen in dieser Position verbringen. Das sind zwei Stunden mehr als noch vor zehn Jahren. Es fehlt an Bewegung. Die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen hockte mit 11,1 Stunden pro Werktag am längsten. (GEA)