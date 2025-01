Wolodymyr Selenskyj (Mitte), Präsident der Ukraine, Lloyd Austin (Mitte rechts), Verteidigungsminister der USA, und Rustem Umjerow (rechts), Verteidigungsminister der Ukraine, nehmen am Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf der US Air Base Ramstein teil. Verteidigungsminister und ranghohe Militärs beraten über die weitere Unterstützung der Führung in Kiew im Krieg gegen Russland. Foto: Andreas Arnold/dpa Wolodymyr Selenskyj (Mitte), Präsident der Ukraine, Lloyd Austin (Mitte rechts), Verteidigungsminister der USA, und Rustem Umjerow (rechts), Verteidigungsminister der Ukraine, nehmen am Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf der US Air Base Ramstein teil. Verteidigungsminister und ranghohe Militärs beraten über die weitere Unterstützung der Führung in Kiew im Krieg gegen Russland. Foto: Andreas Arnold/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.