Nach Ernst Seidl, Kunsthistoriker und Direktor des Museums der Universität Tübingen, ist Architektur hochgradig politisch und in unserem Alltag auch immer präsent. Dabei definiert und hierarchisiert Architektur immer den Raum. Als Beispiel dafür verweist Seidl auf den Holzmarkt in Tübingen, bei dem die Kirche alles andere überstrahlt.

Der Pariser Triumphbogen (hier von Christo verhüllt) – auch in anderen Städten ist die Form bekannt. FOTO: JOCARD/AFP/DPA Der Pariser Triumphbogen (hier von Christo verhüllt) – auch in anderen Städten ist die Form bekannt. FOTO: JOCARD/AFP/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.