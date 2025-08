Speedweek: Kassieren statt korrigieren

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es ist wieder so weit: Blitzlichtgewitter auf deutschen Straßen, zumindest in den meisten Bundesländern. In der »Speedweek« werden Bleifüße ins Visier genommen, begleitet von einem großen medialen Echo. Wer in dieser Woche in die Radarfalle rast, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Der Zweck des ganzen Aufwands mit Tausenden von Beamten: mehr Sicherheit im Verkehr. Dagegen kann niemand etwas haben. Doch was wird von der Blitzwoche bleiben? Wird es ruhiger und gesitteter auf den Straßen zugehen? Das wäre schön. Doch spätestens in ein paar Tagen wird wieder auf die Tube bedrückt. Als wäre nichts gewesen.

Fest steht: Ohne Kontrollen kein Schutz. Wer permanent die Verkehrsregeln ignoriert, gefährdet sich und andere. Zu hohe Geschwindigkeit ist das größte Risiko im Straßenverkehr. Für die Übeltäter selbst, vor allem aber für andere Verkehrsteilnehmer. Notorische Raser wissen das ganz genau und werden ihre Fahrweise trotzdem nicht ändern. Statt im Sommerloch eine Blitzwoche als PR-Aktion zu inszenieren, wäre es klüger, dauerhaft und mit Augenmaß zu agieren.

Außerdem stärkt die »Speedweek« nicht gerade das Vertrauen der Bürger in den Staat. Denn es entsteht der Eindruck, es gehe mehr ums Kassieren als ums Korrigieren. Die Akzeptanz leidet. Um Raserei wirkungsvoll zu unterbinden, sind eine effektive Verkehrsüberwachung, bauliche Maßnahmen an Stellen, die besonders zum Rasen einladen, sowie ein permanent hoher Verfolgungsdruck auf Schnellfahrer und Drängler nötig. Dazu jedoch fehlt zumeist das Personal.

