Beschäftigte von Volkswagen sind am Werkstor in Zwickau zu einer Infoveranstaltung des Betriebsrates zusammengekommen. Die Volkswagen Mitarbeiter sagen dem Management in Wolfsburg den Kampf an. Nach Betriebsratsangaben wurden am Montag die Beschäftigten an allen deutschen VW-Standorten über die aktuellen Pläne des Unternehmens informiert, so auch in Zwickau, Chemnitz und Dresden. Das Unternehmen muss massiv sparen und Überkapazitäten abbauen. Im Gespräch sind Stellenabbau und Werksschließungen.

Foto: Hendrik Schmidt/dpa