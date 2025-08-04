Nils Schmid: »Sind in der Lage, uns zu verteidigen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/BERLIN. Nils Schmid war SPD-Landeschef, Spitzenkandidat seiner Partei im Landtagswahlkampf 2011 und anschließend Minister für Finanzen und Wirtschaft im Kabinett Kretschmann. Seit 2017 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2025 Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Im GEA-Interview berichtet er über den Zustand der Truppe und darüber, wo die Bundeswehr noch Probleme hat.

GEA: Herr Schmid, mit dem Wechsel ins Verteidigungsministerium hat sich bestimmt viel in ihrer parlamentarischen Arbeit verändert.

Nils Schmid: Ja, ich bin jetzt viel in der Republik unterwegs. Die Bundeswehr hat rund 270 Standorte, und die Erwartungshaltung ist klar: Unsere Truppe will die politische Leitung, Minister und Staatssekretäre, sehen und darüber sprechen, welche Projekte wir auf den Weg bringen. Ich will umgekehrt verstehen, was die Soldatinnen und Soldaten umtreibt. Erst jetzt war ich zwei Tage im Norden unterwegs, in Waren, Rostock, Warnemünde und Hagenow. Anfang August bin ich dann noch mal im Süden unterwegs, bei bayerischen Standorten. Die Berliner Termine werden nicht unbedingt viel mehr, nur die Vertretungen und die Sitzungswoche sind anders. Der große Unterschied ist der, dass ich als parlamentarischer Staatssekretär im ganzen Land und nicht wie bisher hauptsächlich im Wahlkreis unterwegs bin.

Hat sich Ihr neuer Posten schon in den Koalitionsverhandlungen, an denen Sie teilgenommen haben, abgezeichnet oder kam das auch für Sie ein bisschen überraschend?

Schmid: Ich habe bei den Koalitionsverhandlungen als Außenpolitiker an den Themen Außen, Verteidigung, Menschenrechte und wirtschaftliche Zusammenarbeit mitgewirkt. Der entscheidende Moment ist immer die Ressortverteilung, bei der das Verteidigungsministerium an die SPD ging. Ich freue mich, dass mir Boris Pistorius und Lars Klingbeil das Vertrauen für die Arbeit als Parlamentarischer Staatssekretär entgegengebracht haben. Einerseits, weil ich natürlich internationale Erfahrung in der Außenpolitik mitbringe. Andererseits habe ich eine Zuständigkeit mit dem Schwerpunkt Haushalt und dem Schwerpunkt Rüstungswirtschaft. Da kommt mir meine landespolitische Regierungserfahrung zugute, weil ich weiß, wie Haushalt und Wirtschaft funktionieren. Ich hatte zudem über die Auslandseinsätze der Bundeswehr immer wieder Berührungspunkte mit dem Ressort.

Aufrüstung, Wehrpflicht, kriegstauglich werden: Das sind alles Schlagworte, die jede Woche wieder in den Medien sind. Das hört sich aber auch danach an, als ob Sie einen riesigen Berg Arbeit vor sich hätten.

Schmid: Verteidigung ist ein zentrales Ressort und daher immer arbeitsintensiv. Allerdings müssen wir die Frage der Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit jetzt noch mal ganz neu angehen und Versäumnisse der vergangenen 30 Jahre beheben. Wir haben jetzt neue Ziele, durch die veränderte Sicherheitslage in Europa und durch daraus folgende neue NATO-Verpflichtungen. Daraus ergibt sich, dass wir 60.000 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich brauchen. Durch die Ausnahme bei der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben haben wir aber auch ganz neue Möglichkeiten. In den nächsten Jahren werden wir damit deutlich mehr Material für die Bundeswehr bestellen und damit Sicherheitslücken schließen und modernste Waffen beschaffen können. Dabei müssen wir mit diesem Geld sorgfältig umgehen. Schulden bleiben Schulden.

Hilft es da, dass Rüstungsaufträge nun nicht mehr in jedem Fall europäisch ausgeschrieben werden müssen?

Schmid: Wir haben schon jetzt nach dem europäischen Recht die Möglichkeit, Aufträge direkt zu vergeben. Dies soll künftiger häufiger möglich sein, wenn das neue Gesetz zur Beschleunigung von Planung und Beschaffung vom Parlament beschlossen wird. In der Vergangenheit galt, kurzgefasst: Wir haben viel Zeit und wenig Geld. Jetzt haben wir wenig Zeit und viel Geld. Da muss nicht nur die Bundeswehr schneller werden bei der Beschaffung. Die Industrie muss auch liefern können und deshalb die Produktion hochskalieren. Wenn wir zum Beispiel Munition in sehr viel größeren Mengen bestellen, dann bedeutet das, dass die Industrie und alle Zulieferer nachziehen müssen. Dass die bereits erwähnten Gelder da sind, bedeutet aber auch Planungssicherheit für die Unternehmen.

Stichwort Kriegstüchtigkeit, wann sind wir denn kriegstüchtig?

Schmid: Selbstverständlich können wir uns verteidigen, denn wir haben eine starke Truppe, die immer wieder beweist, dass sie top motiviert und hochprofessionell ist. Allerdings haben wir noch Ausstattungslücken, die wir so schnell wie möglich schließen werden. Es geht darum, dass wir durchhalte- und einsatzfähige Streitkräfte bereitstellen. Deutschland ist nicht alleine, sondern organisiert die Landesverteidigung im Bündnis mit den NATO-Partnern, damit niemand auf die Idee kommt, das Bündnisgebiet anzugreifen. Wichtig ist, dass die Abschreckung glaubhaft untermauert wird - durch die tatsächlichen Fähigkeiten.

Sie haben die Nato-Partner angesprochen. Wie verlässlich sind beispielsweise die USA unter Trump?

Schmid: Wir haben keinen Grund an der Verlässlichkeit der Partnerschaft mit Amerika zu zweifeln. Die Beistandspflicht im Rahmen der NATO gilt. Das stellt Trump nicht infrage. Dazu haben wir erst kürzlich beim Gipfel in Den Haag erneut die ausdrückliche Zusage der US-Regierung erhalten. Allerdings haben wir die von Trump etwas ruppiger formulierte Forderung an die Europäer: Nehmt euer Schicksal, eure Sicherheit stärker selbst in die Hand. Entwickelt eigene Fähigkeiten, tut mehr für die europäische Verteidigung.

Heißt das, dass sich die Vereinigten Staaten auch nach Trumps Amtszeit, salopp gesagt, aus ihrer Rolle als Weltpolizist immer weiter zurückziehen werden?

Klar ist, dass es zu einer stärkeren Arbeitsteilung kommen wird, dass sich die EU um die europäische Sicherheit kümmern wird. Und die Amerikaner sich noch stärker im Indopazifik engagieren werden. Dort können die Europäer relativ wenig beitragen - politisch und ökonomisch schon, aber nicht mit militärischen Kräften. Diese Arbeitsteilung zeichnet sich schon seit längerem ab, und die wird bleiben. Auch nach einem Ende der Amtszeit von Trump rechnen wir damit, dass die Amerikaner den Europäern mehr Verantwortung übertragen wollen. Momentan gibt es aber keine Anzeichen von Trump, dass er Europa militärisch im Stich lässt.

Ich stelle jetzt mal die Gretchenfrage Frage. Wofür plädiert Nils Schmid? Wehrpflicht, Dienstpflicht, Freiwilligenlösung ...

Schmid: Eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen steht nicht zur Debatte. Genauso wenig ist eine Wehrpflicht für Frauen vorgesehen. Die ist vom Grundgesetz nicht vorgesehen. Wir gehen davon aus, dass wir mit der Freiwilligkeit bei der Bundeswehr sehr weit kommen, vielleicht auch alle zusätzlichen Bedarfe mit Freiwilligen decken. Und wenn nicht, dann müssen wir wieder einziehen. Dafür brauchen wir aber eine gesetzliche Grundlage, die wir jetzt schon schaffen sollten. Wann und ob es überhaupt zu einer Verpflichtung kommen wird, wird man dann sehen. Vorher werden wir alles dafür tun, um die Attraktivität der Bundeswehr für die Freiwilligen - Männer wie Frauen - zu steigern. Das gelingt uns durch eine optimierte Ausbildung und eine bessere Ausstattung, aber auch durch Themen wie Führerschein, Weiterbildung, Hochschulstudium. Da kann man sehr viel machen.

Sehen Sie gerade eine Veränderung in der öffentlichen Wahrnehmung für die Bundeswehr?

Schmid: Ja. Vielen wird – aufgrund der verschärften internationalen Bedrohungslage - wieder bewusst, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, in Frieden und Freiheit zu leben, sondern dass wir Frauen und Männer brauchen, die sich für unsere äußere Sicherheit einsetzen. Weil viel militärische Infrastruktur, wie beispielsweise Kasernen oder Truppenübungsplätze, verkauft oder aufgelöst worden ist, war die Bundeswehr nicht nur ein Stück weit aus der Fläche verschwunden, sie war auch nicht mehr so präsent in der Bevölkerung. Das ändert sich jetzt massiv. Themen wie Heimatschutz oder Reservisten bewegen viele Leute. Auch weil wieder mehr Soldaten und Soldatinnen in Uniform unterwegs sind, beispielsweise bei Bahnfahrten auf dem Weg ins Wochenende, wird die Bundeswehr in der Öffentlichkeit wieder stärker wahrgenommen. (GEA)