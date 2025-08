Netanjahu: Hardliner ohne Friedenswillen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Israels Ministerpräsident Benajmin Netanjahu will offenbar den Gazastreifen wieder besetzen. Die rechtsextremen Koalitionspartner Netanjahus haben sich damit innerhalb der israelischen Regierung gegen die Bedenken der Armeeführung durchgesetzt. Letztere halten die eine komplette Eroberung des Gazastreifens für militärisch sinnlos.

Der konservative Ministerpräsident Ariel Scharon setzte 2005 den Abzug der Israelis aus dem damals seit dem Sechstagekrieg 1967 von den Israelis besetzten Gazastreifen durch - auch weil die Anschläge der Terrorgruppen in dem dicht besiedelten Gebiet viele Todesopfer unter den israelischen Soldaten forderten. Jetzt folgt nun offenbar die Rolle rückwärts. Sie ist ein Zugeständnis an Israels Hardliner, die den Rückzug damals schon für einen Fehler hielten.

Benjamin Netanjahu sind sowohl die in der Gewalt der Hamas verbliebenen israelischen Geiseln als auch die hungernde palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza egal. Für sein eigenes politisches Überleben geht er über Leichen. Netanjahu hat keinen Friedensplan, weil ein Frieden den Korruptionsprozess gegen ihn und auch seine Mitverantwortung dafür, dass die Hamas bei ihrem Überfall so viele Zivilisten töten konnte, in den Mittelpunkt rücken würde. Netanjahu ist sein eigenes politisches Schicksal wichtiger als das seines Landes.

martin.zimmermann@gea.de