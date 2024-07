Der ehemalige US-Präsident Donald Trump lächelt bei einer Wahlkampfveranstaltung im Trump National Doral Miami. Trump hat immer wieder deutlich gemacht, wie er zum Beistandsversprechen gegenüber Nato-Mitgliedern steht, die ihre Zahlungsverpflichtungen nicht einhalten. Foto: Marta Lavandier/dpa Der ehemalige US-Präsident Donald Trump lächelt bei einer Wahlkampfveranstaltung im Trump National Doral Miami. Trump hat immer wieder deutlich gemacht, wie er zum Beistandsversprechen gegenüber Nato-Mitgliedern steht, die ihre Zahlungsverpflichtungen nicht einhalten. Foto: Marta Lavandier/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.