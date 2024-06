Malu Dreyer gelingt es, dass Ende ihrer Karriere selbst zu bestimmen, was in der Politik selten ist, findet GEA-Redakteur Martin Zimmermann.

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz,tritt nach elf Jahren zurück. Foto: Arne Dedert/dpa Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz,tritt nach elf Jahren zurück. Foto: Arne Dedert/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.