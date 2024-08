In England ist vorerst Ruhe eingekehrt. Doch das ist kein Grund zur Entwarnung, meint GEA-Redakteurin Miriam Steinrücken. Gegen Ausländerfeindlichkeit helfen auf Dauer nur staatliche Investitionen in die Infrastruktur und qualifizierte Einwanderung in den Arbeitsmarkt.

Rechtsextreme liefern sich in Southport (Großbritannien) Straßenkämpfe mit Polizisten. Foto: Richard Mccarthy/PA Wire/dpa/dpa Rechtsextreme liefern sich in Southport (Großbritannien) Straßenkämpfe mit Polizisten. Foto: Richard Mccarthy/PA Wire/dpa/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.