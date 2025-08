Konflikte in der Koalition: Vor einem heißen Herbst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Hitze des Sommers ist weit hinter den Prognosen der Wetterfrösche im Frühjahr zurückgeblieben – doch im politischen Berlin zeichnet sich ein heißer Herbst mit dem einen oder anderen kräftigen Donnerwetter ab. Das schwarz-rote Wetterleuchten wird bereits in der Sommerpause heftiger. Nicht nur beim Zankapfel Sozialstaat zeigt sich, wie weit die Koalitionspartner inhaltlich auseinanderliegen. So steigen die Bürgergeld-Ausgaben weiter rapide. Der Bundesrechnungshof spart nicht mit Kritik an Arbeitsministerin Bärbel Bas. Doch der Sparwille der SPD-Chefin hält sich in Grenzen. Längst nicht der einzige Konfliktstoff.

Einzelmeinungen aus der Union zur Rente und Lebensarbeitszeit werden von der SPD scharf zurückgewiesen, zugleich werden Forderungen nach höheren Steuern erhoben. In dem Wissen, dass dort die rote Linie für CDU und CSU verläuft. Nicht weniger brisant bleibt das Thema Richterwahl. Genosse Dietmar Woidke aus Brandenburg macht einen Vorschlag zur Güte und regt an, alle drei Kandidaten zurückzuziehen und andere Juristen für Karlsruhe zu nominieren, doch Fraktionschef Matthias Miersch hält trotzig am Vorschlag Frauke Brosius-Gersdorf fest. Man fragt sich, wie die Koalitionspartner wieder runter vom Baum kommen wollen.

Nach nicht einmal 100 Tagen erinnert die Koalition fatal an die zänkische Ampel. Eigentlich hatte man angenommen, Union und SPD wüssten, worum es geht. Von einer »letzten Chance« war zu Beginn die Rede, davon, dass die Partner zum Erfolg verdammt sind, wenn sie nicht riskieren wollen, dass die Ränder noch stärker werden und das Land unregierbar wird. Doch statt Pragmatismus und konzentrierter Regierungsarbeit werden den zunehmend ernüchterten bis erbosten Bürgern kleinkarierter Streit und Symbolpolitik zugemutet. Wenn es Union und SPD nicht gelingt, sich aufzuraffen, die Grabenkämpfe zu beenden und sich bei der gemeinsamen Klausur der Fraktionsspitzen Ende des Monats in Würzburg auf einen Neustart zu verständigen, wird die Koalition das Vertrauen der Bevölkerung vollends verspielen.

politik@gea.de