Bagger stehen am frühen Morgen auf einem Baugelände, auf dem der Chiphersteller Intel eine Chipfabrik errichten will. Mit Blick auf den verschobenen Baustart des US-Konzerns Intel für eine Chip-Produktion in Magdeburg setzt Ministerpräsident Haseloff auf die neue Zeitschiene. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Bagger stehen am frühen Morgen auf einem Baugelände, auf dem der Chiphersteller Intel eine Chipfabrik errichten will. Mit Blick auf den verschobenen Baustart des US-Konzerns Intel für eine Chip-Produktion in Magdeburg setzt Ministerpräsident Haseloff auf die neue Zeitschiene. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.