Handyverbot an Schulen: Knackpunkt ist die Umsetzung

REUTLINGEN. Endlich spricht sich die große Mehrheit der Eltern für ein Handyverbot an Schulen aus. Da hätte der Betrachter eigentlich lauten Jubel von Lehrerseite erwartet - doch der bleibt, glaubt man dem Verband, aus. Um zu verstehen, warum, muss man zwischen den Zeilen lesen. Der Knackpunkt ist einmal wieder die Umsetzung - damit untrennbar verbunden, der Föderalismus mit seinen 16 unterschiedlichen Kultusministerien.

Der »kritisch-reflektierten Handy-Gebrauch«, wie ihn Verbandspräsident Stefan Düll fordert, ist ein Utopia. Dieser ist nicht einmal unter Androhung drakonischer Strafen vermeintlich mündigen Erwachsenen vermittelbar und in der Schule, handelt es sich um Kinder. Neben den medizinischen Folgen grassieren durch Smartphones Mobbing und Betrugsversuche. Das ist die harte Realität, der sich jeder Pädagoge täglich in den weiterführenden Schulen stellt. Aus diesen Gründen ist bereits heute die private Smartphonenutzung an den meisten Bildungseinrichtungen verboten oder stark eingeschränkt. Es hält sich nur kaum ein Schüler daran. Denn wie sehen die Sanktionen aus? Oft genug bindet der Gesetzgeber Schulleitungen und Lehrern die Hände.

Darf ein Lehrer ein Gerät einziehen, wenn ja, unter welchen Bedingungen. Wie sieht es mit der Haftung aus, wie mit der Rechtssicherheit? Schon der Griff in die Schultasche, in der im Unterricht illegal genutzte Geräte schnell verschwinden, kann für strafrechtliche Konsequenzen sorgen. Wenn ein Verbot kommt, dann ein generelles von ganz oben und mit bis in die letzte Eventualität durchdachten Richtlinien.

