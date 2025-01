Am Sockel des Niederwalddenkmals mit der Germania auf der Spitze sind die Wappen der Königreiche Preußen, Sachsen, Bayern und Württemberg zu sehen. Ein mächtiges Relief zeigt 133 Persönlichkeiten und in der Mitte König Wilhelm von Preußen auf einem Pferd sitzend. FOTOS: RAHMIG Am Sockel des Niederwalddenkmals mit der Germania auf der Spitze sind die Wappen der Königreiche Preußen, Sachsen, Bayern und Württemberg zu sehen. Ein mächtiges Relief zeigt 133 Persönlichkeiten und in der Mitte König Wilhelm von Preußen auf einem Pferd sitzend. FOTOS: RAHMIG

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.