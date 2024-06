Spaltung der Gesellschaft, Aufstieg der Populisten, Verrohung der Debatte: Es sieht nicht gut aus in Deutschland. Das will ZDF-Moderatorin Dunja Hayali ändern. In Tübingen wirbt sie für eine andere Streitkultur.

Bitte streiten, aber konstruktiv: Journalistin Dunja Hayali bei der Mediendozentur in der Universität Tübingen Foto: Steffen Schanz/GEA Bitte streiten, aber konstruktiv: Journalistin Dunja Hayali bei der Mediendozentur in der Universität Tübingen Foto: Steffen Schanz/GEA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.