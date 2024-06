Screenshot vom X (ehemals Twitter)-Konto von Wikileaks von Julian Assange bei seiner Ankunft in Bangkok, nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Nach Verhandlungen mit den US-Behörden über einen Deal wurde Julian Assange vom High Court in London gegen Kaution aus dem Belmarsh-Gefängnis entlassen, wie WikiLeaks mitteilte. Foto: ---/dpa Screenshot vom X (ehemals Twitter)-Konto von Wikileaks von Julian Assange bei seiner Ankunft in Bangkok, nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Nach Verhandlungen mit den US-Behörden über einen Deal wurde Julian Assange vom High Court in London gegen Kaution aus dem Belmarsh-Gefängnis entlassen, wie WikiLeaks mitteilte. Foto: ---/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.