Digitale Souveränität: Die Schwäche zur Stärke machen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Amerika und China dominieren das Geschäft mit der Digitalisierung. Europa ist auf die Rolle des Konsumenten beschränkt. Das gilt für Künstliche Intelligenz, Quantencomputer und womöglich bald auch für intelligente Roboter. Diese Entwicklung bedroht das Leben auf dem »alten Kontinent« in vielerlei Hinsicht, vor allem aber die Selbstbestimmung. Der technologische Rückstand lässt sich nicht mehr aufholen, stattdessen braucht es einen Strategiewechsel.

Wer die virtuelle Welt beherrscht, dem gehört die Zukunft. Amerika und China haben das früh begriffen. Google, Meta und OpenAI teilen den Markt für Suchmaschinen, soziale Medien und Chatbots unter sich auf. Die Tech-Riesen investieren Milliarden Dollar in Künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Atomkraftwerke. Und US-Präsident Trump schafft Regeln für KI ab. Supermacht USA und geopolitischer Konkurrent China liefern sich zugleich ein Wettrennen um den ersten Quantencomputer, der die Rechenleistung auf ein neues Level heben soll. Der nächste digitale Sprung wird erwartet von Robotern, die sich dank Maschinenintelligenz besser in der physischen Welt zurechtfinden. Auch hier sind US-Firmen führend. Die digitale Vorherrschaft der Großmächte bedroht Europa. Wirtschaftlich, weil Arbeitsplätze und Firmenumsätze verloren gehen. Militärisch, weil KI-gesteuerte, Cloud-basierte, Satelliten-gestützte Waffensysteme vom Wohlwollen der USA abhängen. Und politisch, weil ausländische Technologien EU-Sicherheitsbestimmungen unterlaufen.

Trotzdem ist die technologische Aufholjagd ein Irrweg. Dafür fehlen Europa das Kapital und die Regelfreiheit. Doch die vermeintliche Schwäche lässt sich ummünzen zur Stärke. Die neue Währung sind nicht Daten, sondern Vertrauen. Hier kann die EU punkten mit sicherer, transparenter, fairer KI. Das Regelwerk dafür hat sie bereits auf den Weg gebracht. Jetzt muss sie noch die Ansiedlung von Firmen und den Aufbau von Servern im Inland finanziell und regulatorisch unterstützen. Die Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm etwa hat ihre Chance erkannt. Sie will einen Cloud-Service »made in Germany« anbieten. Ihr werden deutsche Firmen ihre Betriebsgeheimisse bestimmt lieber anvertrauen als Google. (GEA)

miriam.steinruecken@gea.de