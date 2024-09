Bei VW drohen Werksschließungen und die EU-Wirtschaft sackt weiter ab. Ausgerechnet jetzt will die SPD den Mindestlohn erhöhen. Das passt nicht in die Zeit, mein GEA-Politikchef Davor Cvrlje.

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, will einen Mindestlohn von 15 Euro. Foto: Michael Kappeler/dpa Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, will einen Mindestlohn von 15 Euro. Foto: Michael Kappeler/dpa

