»Unverschämtheit«, »Tünkram«, »peinlichster Bundeskanzler«: In den letzten Tagen ging es zwischen einigen Spitzenkandidaten der Parteien alles andere als fair und respektvoll zu. Der Wahlkampf darf so nicht weitergehen, kommentiert GEA-Redakteurin Katharina Link

Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) sind in den letzten Tagen schwer aneinandergeraten. Alles nur Wahlkampfgedöns oder doch eine Verrohung der Sitten? Foto: Michael Kappeler/dpa Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) sind in den letzten Tagen schwer aneinandergeraten. Alles nur Wahlkampfgedöns oder doch eine Verrohung der Sitten? Foto: Michael Kappeler/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.