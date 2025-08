Bürger brauchen beim Thema Bürgergeld Lösungen, keine Bierzelt-Rhetorik

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Bürgergeld-Debatte nimmt erneut an Fahrt auf. Nachdem bekannt wurde, dass die Ausgaben für die Grundsicherung seit dem letzten Jahr um weitere vier Milliarden Euro auf rund 47 Milliarden gestiegen sind, forderte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nun den Stopp der Bürgergeld-Zahlungen an Flüchtlinge aus der Ukraine.

Beim Thema Bürgergeld sollte man sich zunächst die Sachlage anschauen. Emotionslos und ohne marktschreierischen Tendenzen. Zuallererst: Ukrainische Geflüchtete bekommen Bürgergeldzahlungen, um sie ohne großen bürokratischen Aufwand - der ebenfalls viel Geld kosten würde - in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Fakt ist aber, dass dies in vielen Fällen nicht oder nicht schnell genug passiert. Hier sollte man sich anschauen, ob Sprachkurse, nicht auch schneller absolviert, teilweise vielleicht sogar im Job weitergeführt werden könnten, wie dies auch Experten fordern. Die Bürgergeld-Leistungen haben viele Ukrainer erst nach Deutschland geführt, auch das ist richtig. Trotzdem sind inzwischen viele in Arbeit, sei es an der Supermarktkasse, in der Fabrik, im IT-Bereich oder in der Gastro-Branche.

Die Probleme und Schwachstellen des Bürgergelds sind schon lange bekannt, die Bundesregierung arbeitet momentan an einer Reform der Leistung. Für die Zukunft muss klar sein: Missbrauch und kriminelle Machenschaften müssen konsequenter als bisher unterbunden werden. Wer das System ausnutzt, sollte schneller als bisher mit Sanktionen rechnen müssen. Von der Politik sind schnelle und nachhaltige Lösungen gefragt, die Bürgerinnen und Bürger verdienen mehr als nur bayrische Bierzelt-Rhetorik.

