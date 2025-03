Nach zehn Jahren gibt die CDU-Politikerin Annette Widmann-Mauz den Bundesvorsitz der Frauen Union auf. Auch als Kandidatin für den Wahlkreis Tübingen-Hechingen war die Abgeordnete bei der Bundestagswahl im Februar nicht mehr angetreten. Mit dem Reutlinger General-Anzeiger sprach Widmann-Mauz über die Männerdominanz in der Union, Gleichberechtigung von Frauen in Politik und Gesellschaft, ein Sexkaufverbot und über ihren Abschied aus der Berufspolitik.

Annette Widmann-Mauz zieht sich aus der Berufspolitik zurück. Foto: Foto: Tobias Koch

