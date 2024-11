Wir sind Reiff!

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wir sind Unternehmer im Unternehmen." So beschreibt Holger Mende, Leiter eCommerce und langjähriger Mitarbeiter, die Unternehmensphilosophie der REIFF Technische Produkte GmbH. Bei dem 1910 gegründeten und in vierter Generation familiengeführten Unternehmen werden Eigeninitiative, Leistungswille und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, geschätzt und gefördert. Und das weckt bei den Mitarbeitenden den Mut, Chancen wahrzunehmen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Das war schon 1993 so, als der inzwischen 55-jährige Holger Mende zum REIFF-Team stieß. Seither übernahm er immer wieder neue Verantwortung im Unternehmen. Er baute unter anderem quasi als Pionier ein Callcenter auf und etablierte später den Bereich eCommerce.

Und auch heute sind bei REIFF Karrieren wie diese möglich. Der berufliche Werdegang von Selina Rau macht das deutlich: Bereits während ihres Fachabiturs jobbte sie bei REIFF, eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau schloss sie 2019 ab. Bereits ein Jahr später machte Selina Rau einen wesentlichen Schritt auf der Karriereleiter: Die heute 28-Jährige hat als Teamleiterin Vertriebsinnendienst die Verantwortung für zwölf Mitarbeitende jeden Alters. Gefördert wurde Selina Rau damals von ihrem direkten Vorgesetzten — Holger Mende. »Bei REIFF ist es elementar wichtig, junge Leute zu halten«, findet er. »Sie sind die Zukunft des Unternehmens und ein unglaubliches Kapital.« Inzwischen hat REIFF Technische Produkte sogar ein Young-Professional-Programm etabliert, über das junge, vielversprechende Mitarbeitende ein gezieltes Coaching erhalten können. Anfangs war es für sie eine große Herausforderung, so jung Verantwortung zu übernehmen, das gibt Selina Rau rückblickend offen zu. Dieser Hausforderung hat sie sich aber optimistisch und mit viel Elan gestellt: »Ich habe gesehen, dass ich im Haus viel Unterstützung bekomme«, erzählt sie. Dabei spielte auch ihr Vorgesetzter Holger Melde eine wichtige Rolle. Als Mentor machte er der jungen Kollegin klar, dass sie sich als Geschäftsführerin ihres Teams sehen und ihre eigene Kreativität ausleben kann. »Machen zu lassen, das ist ein wesentlicher Teil der REIFF-DNA«, erklärt er. »Wer neue Wege beschreitet, macht sicher auch mal Fehler. Aber daraus zu lernen ist für unsere Weiterentwicklung sehr wichtig.«

Flache Hierarchien und ein wertschätzender, respektvoller Umgang prägen das Miteinander bei REIFF: »Wir sind grundsätzlich alle per Du, keiner geht von oben herab mit dem anderen um und das macht viel aus«, erzählt Selina Rau. Den Mitarbeitenden werden außerdem viele Freiheiten eingeräumt. Das sorgt einerseits für ein positives, motivierendes Arbeitsklima und andererseits für ein starkes Verantwortungsgefühl. Das Team bekommt einen Rahmen vorgegeben, aber wie das Ziel erreicht wird, können die Mitarbeitenden flexibel ausgestalten: Die Arbeitszeitmodelle sind großzügig, Homeoffice ist in vielen Bereichen selbstverständlich — und selbst auf Ebene der Führungskräfte gibt es Teilzeitregelungen für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Selina Rau und Holger Mende Foto: PR Selina Rau und Holger Mende Foto: PR

REIFF ist technischer Händler und Partner der Industrie mit rund 460 Mitarbeitenden an insgesamt acht Standorten. Dennoch versteht sich das Unternehmen nach wie vor als Familienbetrieb. »Wir alle fühlen uns als Teil dieser Familie und sind mit viel Herzblut dabei«, erzählt Holger Mende. Das Wir-Gefühl zu fördern ist der Unternehmensführung ebenso wichtig wie Klarheit über die langfristigen Ziele, Vorhaben und Aktivitäten des Unternehmens — denn diese Verbindlichkeit schafft Orientierung und Identifikation. »Genauso erwarten wir von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich offen und ehrlich einbringen«, fügt Mende hinzu. Jeder Einzelne sei die Marke REIFF und als solche verstehen sich auch Selina Rau und ihr erfahrener Mentor: »Wir sind REIFF!«

BENEFITS, DIE BEGEISTERN!

Flexible Arbeitszeitmodelle mit Teilzeit und Homeoffice

Zuschuss und Unterstützung zur Kinderbetreuung

Rabatte bei regionalen Geschäften und Gastronomiebetrieben sowie bei vielen bekannten Onlineplattformen und Onlineshops

Das gewisse Extra

REIFF legt Wert auf Weiterbildung. Mitarbeitende finden auf unserer Lernplattform mehr als 80 Workshops und Onlinekurse. So kann sich jeder individuell weiterentwickeln. REIFF bietet außerdem die Möglichkeit einer Workation im europäischen Ausland an.