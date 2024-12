Türchen auf für heimische Hilfsorganisationen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.Den Advent zur Spendenzeit macht die Kanzlei Dr. Kroll & Partner Rechtsanwälte, Reutlingen: Mit jedem Türchen gehen 500 Euro an wohltätige Zwecke. Damit kommen an den 24 Tagen vor Weihnachten insgesamt 12.000 Euro zusammen. Darüber freuen sich 24 Hilfsorganisationen aus der Region. »Wir spenden dort, wo wir zu Hause sind«, sagt Dr. Philip Betschinger. Die Kanzlei mit Sitz in Reutlingen wurde vor gut 70 Jahren gegründet und zählt heute 39 Rechtsanwälte an fünf Standorten.»Wir decken fast alles ab, was angefragt wird«, sagt Dr. Betschinger.

»Wir wollen dies als Tradition aufbauen«

"Es ist uns ein Anliegen, die Gesellschaft zu unterstützen", erläutert der Rechtsanwalt die weihnachtliche Spendenaktion. Deshalb waren bei der Entscheidung die Institutionen im Fokus, die sich um das Wohl von Mitmenschen kümmern, denen das Schicksal nicht immer wohlgesonnen war. Als überregionale Kanzlei haben sich die Anwälte für Hilfsorganisationen an allen Standorten ihres Unternehmens entschieden. Bereits zum zweiten Mal gibt es diese vorweihnachtliche Spendenaktion, 2023 kamen auch schon dieselben 24 Institutionen in den Genuss des anwaltlichen Geldsegens. »Wir wollen dies als Tradition aufbauen«, sagt Dr. Betschinger. Der Anwalt spricht auch für seine Kolleginnen und Kollegen: "Besonders in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten wollen wir die Schwächeren in unserer Gesellschaft unterstützen." So gehtfürsie jeden Tag bisHeiligabend ein Türchen auf! (iso)

Insgesamt 12.000 Euro von Dr. Kroll & Partner für 24 Institutionen Mit ihrer Spendenaktion unterstützen Dr. Kroll & Partner folgende Institutionen:

*1 Aktion Sterntaler Citykirche Reutlingen

*2 Aktion Sternenfunkeln Citykirche Reutlingen

*3 Frühchen e. V. Reutlingen

*4 Kinderschutzbund Reutlingen

*5 Arbeitskreis Leben e.V. Reutlingen/Tübingen

*6 Wirbelwind e. V., Reutlingen

*7 Drei Musketiere Reutlingen e. V.

*8 Förderverein für Kinder sucht- und psychisch kranker Eltern e. V., Reutlingen

*9 Spendenkonto Diakonieverband Reutlingen

*10 AWO – Arbeiterwohlfahrt Reutlingen

*11 AIDS-Hilfe TübingenReutlingen

*12 Förderverein Sonnen[1]strahlen e. V. – für Kinder/ Jugendliche krebskranker/ schwer kranker Eltern, Pfullingen

*13 Oskar-KalbfellStiftung, Reutlingen

*14 Bruderhaus Diakonie Reutlingen

*15 Tierschutzverein Reutlingen e.V. DIE EMPFÄNGER DER SPENDENAKTION

*16 Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.

*17 Hospiz Tübingen

*18 Ronald McDonald Haus Tübingen

*19 Förderverein Balinger Tafel e. V.

*20 Olgäle-Stiftung für das kranke Kind, Stuttgart

*21 Caritasverband für Stuttgart e. V.

*22 Hilfe zur Selbsthilfe gGmbH, Reutlingen

*23 Malteser Hilfsdienst e. V., Reutlingen

*24 Deutsches Rotes Kreuz e.V., Reutlingen

Dr. Kroll & Partner Rechtsanwälte mbB, Eberhardstr. 1, 72764 Reutlingen