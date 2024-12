Philipp Schlag (links) führt das Unternehmen in dritter Generation. Darko Markic, Technischer Leiter Kundendienst, hat als Lehrling dort begonnen und bringt sein wertvolles Wissen ein.

Reutlingen.Dass ein traditioneller Handwerksbetrieb mit jungem Team heute weniger hierarchisch denn geradezu gleichberechtigt funktionieren kann, beweist die Firma Schlag, Sanitär und Heizung, in Sondelfingen. Philipp Schlag (30) hat Ende vergangenen Jahres die Leitung des Familienbetriebes von seinem Vater Jürgen Schlag übernommen. Schlag auf Schlag – auf Schlag könnte die Firma jetzt titulieren, denn die dritte Generation ist nun gefragt. 50 Jahre sind seit der Gründung durch Adolf Schlag vergangen – eine lange Zeit. Doch der Ausblick in die Zukunft ist genauso wichtig. »Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen«, versichert Geschäftsführer Philipp Schlag, der neuen Techniken und Entwicklungen gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Seit einem Jahr praktizieren er und seine mehr als 20 Mitarbeiter bereits die Viertage-Woche. Die digitale Zeiterfassung ist ebenfalls ein wichtiger Grundbaustein. »Wir haben hier ein sehr kollegiales Verhältnis und sind auch privat befreundet«, berichtet Philipp Schlag. Mit dabei beim Gespräch ist Darko Markic, ein langjähriger Wegbegleiter im Hause Schlag, dessen Berufserfahrung für das Team und den Chef Gold wert sind. Er ist sowohl Technischer Leiter Kundendienst als auch Meister Anlagenmechanik SHK, Kältetechniker und Fachplaner SHK.

Auch Philipp Schlag, der schmunzelnd einräumt, nicht die besten Erinnerungen an die Schulzeit zu haben, zeigte in seinem Fachbereich ordentlich Ehrgeiz: Er ist Meister Anlagenmechanik SHK, Energieberater für Wohn- und Nichtwohngebäude, Kältemitteltechniker und Fachplaner SHK. Die vielen Spezialisierungen deuten schon darauf hin, wie erstaunlich breit der mittelgroße Fachbetrieb aufgestellt ist – und dies bei steigenden Ansprüchen an Know-how und technische Zusammenhänge. »Unser Spektrum ist riesig«, versichert der Geschäftsführer, »es reicht von der Installation eines Bades bis hin zu Hi-Tech-Wärmepumpen.«

Stolz berichtet er, dass viele Wartungsverträge mit treuen Kunden schon von seinen Großeltern abgeschlossen wurden und bis heute wirksam sind. Der Einsatzradius zieht sich bis Tübingen, manchmal auch darüber hinaus. Rund 70 Prozent der Kundschaft, schätzt Darko Markic, seien Privatleute, 30 Prozent Firmen, darunter viele renommierte Reutlinger Unternehmen. Der 1974 gegründete Handwerksbetrieb legt großen Wert auf Ausbildung. Sechs Azubis zählen aktuell zum Team. Dieses wird nach Angaben von Philipp Schlag nicht nach Stunden, sondern mit einem Festbetrag bezahlt.

Es gebe Benefits wie Tablets und Handys, Arbeitskleidung werde gestellt, ebenso eine betriebliche Altersvorsorge sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.Der Chef blickt bei der Einstellung von Auszubildenden am wenigsten auf deren schulischen Noten. Wichtig seien vielmehr der Teamgeist und wie sich der potenzielle spätere Kollege beim Praktikum einbringe. Mutter Karen Schlag ist im Haus für die Buchhaltung verantwortlich.

Wie es sich für einen klassischen Familienbetrieb gehört, sind natürlich noch ein paar mehr »vom gleichen Schlag« in der Firma tätig: Christoph Schlag, Abteilungsleiter Büro & Personal, sowie Alexander Schlag, Kundendienst Sanitär und Anlagenmechaniker SHK. Und die Lebensgefährtin von Philipp Schlag, Bianca Sulz, hält ihrem Partner in vielen Punkten den Rücken frei und unterstützt ihn – ebenso Vater Jürgen Schlag. (GEA)