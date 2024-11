Präzision, Vielfalt Und Innovation — Zerspanungstechnik auf globaler Bühne

Bitte aktivieren Sie Javascript

Präzision ist gefragt — beim Drehen, Fräsen, Bohren und Gewinden. Die Walter AG liefert das perfekte Werkzeug dafür: Mehr als 40.000 Standardwerkzeuge und unzählige Sonderlösungen haben die Experten im Sortiment. Seit über 100 Jahren steht Walter für Kompetenz und Qualität in der Zerspanungstechnik. Über die Jahre hat sich das 1919 gegründete Unternehmen von einem mittelständischen Betrieb zu einem weltweit tätigen Konzern entwickelt. Dieser legt großen Wert auf internationale Zusammenarbeit und gegenseitigen Austausch. Das schafft die Möglichkeit, in einem globalen Kontext zu arbeiten, ohne die Flexibilität eines mittelgroßen Unternehmens zu verlieren. »Unser Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der Kollegen weltweit. Von den 3.800 Mitarbeitenden haben wir viele von akquirierten Unternehmen an Bord, die wir in ihren Stärken belassen, in ihrer Unternehmenskultur aber trotzdem in unseren Kontext einbetten«, erklärt Andreas Greiner, der Leiter der Personalabteilung. »Wir geben bewusst Freiheiten, für ein gegenseitiges Lernen.«

Ein zentrales Thema bei Walter ist die Vielfalt: Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion spielen bei der Zusammenstellung der Teams eine große Rolle, um die Zusammenarbeit zu fördern. Darüber hinaus sind sie auch in den regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen zentral — ebenso wie Mitarbeitermotivation, Engagement, Gesundheitsförderung und Wohlbefinden. »Wir prüfen, wie wir mit Diversität und Inklusion umgehen, sowohl als Unternehmen als auch auf Führungsebene«, berichtet Greiner. Das Feedback der Mitarbeitenden fließt direkt in Maßnahmen ein, die gemeinsam mit den Teams umgesetzt werden, um kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen. Kleines Beispiel gefällig? »Über die Befragungen haben wir erkannt, dass viele Mitarbeitende in der Produktion unsere Unternehmensstrategie nicht auf ihren Alltag anwenden konnten«, erklärt Andreas Greiner. »Daraufhin haben wir diese individueller formuliert und auf den jeweiligen Arbeitsplatz angepasst, um zu verdeutlichen, welchen Beitrag jeder Einzelne leistet.«

Die Mitarbeitenden haben zudem die Freiheit, in Projekten eigenverantwortlich zu arbeiten, in denen klare Leitlinien die Grundlage für kreative Lösungen bilden. Walter fördert die Weiterentwicklung jedes Einzelnen entsprechend seinen Fähigkeiten, hauptsächlich während der Arbeit, die aber auch von Trainings, Networking und Austausch begleitet wird. »Wer bei uns anfängt, bekommt einen klaren Onboarding-Plan mit allen Informationen und Kontakten sowie eine Übersicht für die ersten Wochen und das erste halbe Jahr. In den jährlichen Gesprächen mit den Vorgesetzten gleichen wir entsprechend ab: Wohin möchte ich und was für Möglichkeiten haben wir?«, erklärt Greiner.

Insbesondere in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie General Engineering bietet Walter spannende Herausforderungen. Allein die Transformation in der Automobilindustrie fordert das Unternehmen heraus: Es gilt, neuen Ansprüchen und Anforderungen gerecht zu werden, die für das Team Anreiz und Herausforderung zugleich sind. »Im Bereich General Engineering wiederum ist viel Know-how erforderlich, um Lösungen herbeizuführen, die nicht einfach von der Stange kommen«, sagt Greiner. Sonderlösungen prägen auch den Bereich der Luft- und Raumfahrt, in den viel Wissen und Engineering einfließen. »Unsere Werkzeuge tragen zur Produktivitätssteigerung und Qualitätsverbesserung bei, was direkte Auswirkungen auf die Endprodukte unserer Kunden hat«, erklärt Greiner. »Dabei spielt auch unsere Unternehmenskultur eine große Rolle. Ein angenehmes Arbeitsumfeld und gute Kommunikation sind essenziell, damit sich die Mitarbeitenden wohlfühlen und gerne zur Arbeit kommen. Remote-Arbeit und der regelmäßige Dialog zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften gehören bei uns dazu.«

BENEFITS, DIE BEGEISTERN!

modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, Teilzeitmodellen und mobilem Arbeiten

vielfältige Gesundheitsmaßnahmen und Job Rad

betriebliche Altersvorsorge

Das gewisse Extra

Walter bietet seinen Mitarbeitenden globale Karrieremöglichkeiten und Weiterentwicklungschancen. Besonders durch die Zusammenarbeit und spannende Projekte in weltweit agierenden Teams können die Mitarbeitenden ihre Fähigkeiten erweitern und individuelle Karrierewege einschlagen.