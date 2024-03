Polizei erwischt mehrere Graffiti-Sprayer auf frischer Tat in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINEGN. In der Nacht zum Freitag sind mehrere Hausfassaden in der Dorfackerstraße in Tübingen-Lustnau durch Graffiti beschädigt worden. Gegen 01.30 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass er auf der Vorbeifahrt Personen mit Spraydosen im Bereich eines Lebensmittelmarktes gesehen habe.

Eine Überprüfung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen führte zur Ergreifung von insgesamt fünf männlichen und einer weiblichen Person im Alter zwischen 20 bis 22 Jahren, welche noch im Begriff waren eine weitere Hauswand zu besprühen. Nach Beschlagnahme der Spraydosen wurden die sechs Personen auf freien Fuß entlassen. Das genaue Schadensausmaß ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen durch das Polizeirevier Tübingen. (pol)