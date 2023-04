Pfullinger Marktplatz nun offiziell wieder Fußgängerzone

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Lange Zeit war der Marktplatz eine Baustelle, seit Kurzem ist er nun wieder das, was er bereits vor der Neugestaltung war: eine Fußgängerzone. Neue Schilder machen an den Zugängen darauf aufmerksam. Auch Fahrräder sind frei, allerdings nur in Schrittgeschwindigkeit, wie es in Fußgängerzonen üblich ist. Anders als in früheren Jahren ist der Lieferverkehr künftig nicht mehr allgemein zugelassen. Neben den Anliegern mit privaten Stellplätzen dürfen einzig die Marktbeschicker die Fußgängerzone befahren. Zur Kompensation der Einschränkungen wurden drei Ladezonen an den Zugängen des Marktplatzes eingerichtet.

Diese Haltebereiche befinden sich vom Lindenplatz kommend direkt an der Zufahrt zum Marktplatz vor den Blumenkübeln, in der Griesstraße vor den Garagentoren des Rathauses II und in der Kirchstraße vor Gebäude Nummer 11. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer gilt in den Ladezonen absolutes Halteverbot. (a)