Pfullinger besuchen das Europaparlament in Straßburg

PFULLINGEN. Angesichts der bevorstehenden Europawahl – und auch der Fußballeuropameisterschaft – widmet sich die Volkshochschule Pfullingen im laufenden Semester dem Thema »Europa«. Als Attraktion stand jüngst eine Fahrt zum Europaparlament in Straßburg an, an der 40 Pfullinger teilgenommen haben.

Sie hatten Gelegenheit, mit dem Abgeordneten Norbert Lins zu sprechen, einer Plenardebatte zuzuhören und absolvierten eine kurze Tour durch die Stadt. Sie zeigten sich begeistert von der lebendigen, europäischen Atmosphäre, da in den Parlamentsgängen und auch in den Straßen Straßburgs zahlreiche Besucher aus verschiedensten Ländern unterwegs waren.

»Die Fahrt nach Straßburg war für uns ein einzigartiges Erlebnis. Der direkte Austausch mit einem Abgeordneten und die Möglichkeit, eine Plenardebatte zu verfolgen, haben uns einen tieferen Einblick in die europäische Politik ermöglicht«, lobte eine Teilnehmerin. »Europa ist mehr als nur eine geografische Größe – es ist ein gemeinsames Projekt, das von der Zusammenarbeit und dem Austausch zwischen den Ländern lebt«, so sieht es auch Mert Akkeceli. »Veranstaltungen wie diese tragen dazu bei, das europäische Bewusstsein zu fördern«, betont der Leiter der Volkshochschule Pfullingen.

Die VHS setzt sich insbesondere in diesem Semester dafür ein, das Bewusstsein für Europa zu stärken und den Austausch zu grenzüberschreitenden Themen zu fördern. Informationen zu den Kursangeboten und Veranstaltungen der VHS Pfullingen gibt es online oder telefonisch. (eg)

