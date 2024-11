»Nur offene Türen« — Die Unternehmenskultur bei ADVANCED UNIBYTE

Bitte aktivieren Sie Javascript

Siebzehn Lebensjahre trennen Andreas Kugel und Katharina Brockmann, doch eines verbindet sie: Sie haben ihre Ausbildung bei Advanced Unibyte (AU) absolviert und blieben danach dem Unternehmen treu. Bei Andreas Kugel sind das 24 Jahre, seine 25-jährige Kollegin kommt bereits auf sechs. Über die Gründe für ihre Treue zum IT-Systemhaus müssen beide nicht lange nachdenken: Die Wertschätzung und das Vertrauen, das ihnen hier geschenkt wird. Eigeninitiative wird gefördert und Dinge einfach mal auszuprobieren, ist auf allen Ebenen Programm — auch bei jungen Mitarbeitenden. »Man lässt uns rennen, es muss nur zur Unternehmensstrategie passen«, erzählt Katharina Brockmann. »Wenn ich eine kreative Idee testen wollte, habe ich noch nie ein Nein bekommen.«

Andreas Kugel und Katharina Brockmann

Vertrauen — einfach mal machen

Als Katharina Brockmann vor sechs Jahren nach einem Praktikum bei AU ihr duales Studium der Wirtschaftsinformatik begann, gehörte sie zur Pionier-Generation. Strukturen zur studienbegleitenden Ausbildung gab es damals kaum. Sie hat aus der Praxis heraus ein Programm ausgearbeitet, das bis heute zum Einsatz kommt. Nach dem Abschluss legte sie so richtig los und initiierte die monatlich stattfindenden Lab-Days, an denen alle Auszubildenden von AU zusammenkommen, um Theorie und Praxis zu vertiefen. Die Referenten, die ihnen dabei helfen, sind ihre Kollegen. »Das baut Berührungsängste ab und schafft eine Verknüpfung zu den erfahrenen Kollegen«, erklärt Katharina Brockmann, die inzwischen als System Engineer bei AU arbeitet. Und das begeistert, wie sie betont: »Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht lache und grinse.«

Verschiedene Arbeitsmodelle

Das freundlich-familiäre Miteinander war Sandro Walker bei der Gründung des Unternehmens vor 30 Jahren wichtig. Werte wie Vertrauen, Wertschätzung und Verantwortung haben bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren. Das kann auch Andreas Kugel bestätigen. Als er im Jahr 2000 mit seiner Ausbildung begann, war er einer von 20 Kollegen und Kolleginnen. Heute arbeiten 230 Frauen und Männer für Advanced Unibyte, allein 200 in Metzingen. »Der Spirit blieb erhalten und die Grundstimmung hat sich nicht geändert, auch wenn die kleine Familie von damals immer größer wurde«, findet Kugel. Bei AU kennt man sich untereinander, erlebt vieles gemeinsam über die Arbeitszeit hinaus. Die ist übrigens nicht in Stein gemeißelt: Die Arbeitsmodelle variieren. Katharina Brockmann ist z. B. Fernpendlerin. Drei Tage die Woche arbeitet sie in Metzingen, dann geht’s ins Homeoffice nach Bad Schussenried. »Dort bin ich verwurzelt, habe Freunde und Familie, bin in Vereinen aktiv«, erklärt Brockmann.

Individuelle Entwicklungspfade

Andreas Kugel hat in seinen vielen Jahren im Unternehmen schon einige Veränderungen erlebt — und manche selbst initiiert: »Wir können vieles selbst entscheiden, wenn es zum Wohl der Kunden ist und es darum geht, ihnen zu helfen«, fügt der Solution Architect Back-up hinzu. Diese flachen Hierarchien motivieren und tragen zum positiven Betriebsklima bei. »Wir arbeiten viel, feiern aber auch und haben miteinander unseren Spaß«, betont Kugel. Er geht gern zur Arbeit und freut sich auf das Miteinander in der entspannt-professionellen Atmosphäre: »Es sind viele Bausteine, die dazu beitragen.« Da sind zum einen die Events, in die alle eingebunden werden — auch die Mitarbeitenden der Außenstellen bei München, Freiburg, Leverkusen und Friedrichshafen. Zum anderen wissen Andreas Kugel und Katharina Brockmann auch zu schätzen, dass im Unternehmen vieles vereinbar gemacht wird. So befindet sich etwa im Firmengebäude in Metzingen eine Kita. Außerdem können sich die Mitarbeitenden darauf verlassen, dass AU sie auch bei privaten Problemen nicht allein lässt und sogar temporär finanzielle Hilfe anbietet. Auch das gibt ein gutes Gefühl — und Sicherheit in allen Lebenslagen. »Es gibt bei uns eigentlich nur offene Türen«, fasst Katharina Brockmann den Spirit bei Advanced Unibyte zusammen.

30-Jahre AU-Sommersause

BENEFITS, DIE BEGEISTERN!

Flexible Arbeitszeitmodelle, Workation und Sabbatical

Unbefristete Verträge, Ergebnisbeteiligung und Altersvorsorge

Firmeneigene Kindertagesstätte, Kinderbetreuungszuschuss und bezahlte Kinderkrankentag

Mitarbeiter im Biergarten

Advanced Unibyte steht für Spaß und Expertise — unsere Erfolge feiern wir gemeinsam, z. B. beim Sommerfest mit den Familien, dem gemeinsamen Ski-Wochenende oder einfach im eigenen Biergarten.