Neuer Wassermeister in Zwiefalten

ZWIEFALTEN. Seit 1995 sorgt Julian Jedrysiak als verantwortlicher Wassermeister des Zweckverbands Albwasserversorgungsgruppe VII – Zwiefalter Aach dafür, dass rund 4.400 Menschen aus sechs Städten und Gemeinden und drei Landkreisen zuverlässig mit Trinkwasser von höchster Qualität versorgt werden. Im kommenden Jahr wird er in den Ruhestand wechseln, weshalb der Zweckverband jetzt die Weichen für seine Nachfolge gestellt hat: Sebastian Bayer aus Zwiefalten wird zunächst in Teilzeit die notwendige Qualifikation erlangen und dann voraussichtlich ab 2026 die Verantwortung übernehmen.

Nachfolge frühzeitig geregelt

»Man kann es nicht oft genug sagen: Trinkwasser ist unser Lebensmittel Nummer eins. Umso wichtiger ist es, dass bei der Trinkwassergewinnung und -verteilung nur gut ausgebildetes Fachpersonal zum Einsatz kommt«, machte der Pfron-stetter Bürgermeister Reinhold Teufel in seiner Funktion als Verbandsvorsitzender des Zweckverbands bei der Vertragsunterzeichnung deutlich.

Als Ofen- und Luftheizungsbaumeister bringt der 38-jährige Bayer wichtige Grundkenntnisse mit, zur Erlangung der notwendigen Qualifikation wird er in den kommenden anderthalb Jahren berufsbegleitend einen Qualifizierungslehrgang besuchen. Bei anderen Wasserversorgern hatte sich die Neubesetzung der Leitungsfunktion angesichts des Fachkräftemangels zuletzt nicht selten als problematisch erweisen. Auch deshalb hat der Zweckverband die Nachfolge von Jedrysiak bewusst sehr frühzeitig geregelt – und damit auch dessen Anliegen berücksichtigt, einen geordneten Übergang mit ausreichender Einarbeitungszeit für den Nachfolger zu ermöglichen.

Der seit 1878 bestehende Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe VII – Zwiefalter Aach versorgt Menschen in den Gemeinden Pfronstetten (Pfronstetten, Aichstetten, Geisingen, Huldstetten und Tigerfeld mit Georgenhof), Langenenslingen (Dürrenwaldstetten mit Ohnhülben und Ittenhausen) und Zwiefalten (Zwiefalten, Baach, Gauingen, Gossenzugen, Hochberg und Sonderbuch) sowie in den Städten Gammertingen (Kettenacker mit Lusthof), Hettingen (Inneringen-Pistre) und Trochtelfingen (Wilsingen) mit Trinkwasser.

Das in der Kesselbachquelle im Zwiefalter Dobeltal gefasste Rohwassert wird unter anderem mit einer Ozonanlage und einem Aktivkohlefilter im Wasserwerk Zwiefalten aufbereitet und dann über den zentralen Hochbehälter Zeil bei Huldstetten ins Verbandsgebiet verteilt. Über das Ortsnetz wird außerdem die Münsterklinik in Zwiefalten versorgt. In den vergangenen Jahren wurden durchschnittlich 325.000 Kubikmeter Trinkwasser an die Verbandsgemeinden geliefert. Größter Abnehmer ist seit dem Wegfall eigener Quellen die Gemeinde Zwiefalten, gefolgt von der Gemeinde Pfronstetten. (eg)