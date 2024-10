Einbruch in Zwiefalter Schule: nichts gestohlen, mehrere tausend Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. In ein Schulgebäude in der Panoramastraße in Zwiefalten ist von Freitag auf Samstag eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude. Darin brach er mehrere Türen und Schränke auf. Zudem gelang es dem Einbrecher, einen Tresor zu öffnen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Zwiefalten ermittelt. (pol)