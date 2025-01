Neueröffnung: Almrausch – das Eventdorf lädt ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.Reutlingen bekommt eine neue Adresse für außergewöhnliche Events: Am Heilbrunnen 81 eröffnet am Freitag, 17. Januar 2025, das Almrausch – das Eventdorf. Die Location beeindruckt mit einer detailverliebten Almdorf-Kulisse, die Gäste in eine andere Welt eintauchen lässt. Zwischen rustikalen Almhütten, Seilbahngondeln und zahlreichen, thematisch gestalteten Bereichen, bietet das Almrausch eine einzigartige Atmosphäre, die in Süddeutschland ihresgleichen sucht.

Zur Eröffnung lädt das Eventdorf mit einem besonderen Highlight: Die Kultband SNAP!, bekannt durch Hits wie »Rhythm is a Dancer«, wird die Bühne betreten und die Besucher mit ihrem unverwechselbaren Sound der 90er begeistern. Doch das ist erst der Auftakt eines Programms, das Woche für Woche nostalgische Gefühle weckt.

Bereits im Januar folgen Auftritte von Rednex, bekannt durch den Hit »Cotton Eye Joe« sowie den Viva-Ikonen Oliver Pocher und Mola Adebisi. Im Februar wird die Bühne von Künstlern wie Lori Glori, der Stimme hinter DJ-Bobo-Hits, sowie Garcia, Captain Jack und Loona erobert. Damit vereint das Almrausch Stars aus den 80ern, 90ern und frühen 2000ern – ein echtes Highlight für Fans dieser Jahrzehnte.

Vor allem Besucher zwischen 25 und 55 Jahren, die hier einen neuen Treffpunkt für ihre Wochenendabende finden können, sollen angesprochen werden. Jeden Freitag und Samstag wird das Almrausch zum Hotspot für das Reutlinger Nachtleben.

»Mit viel Liebe zum Detail entsteht hier eine umfangreiche Almdorf-Kulisse.« Foto: Neumeister, Marc »Mit viel Liebe zum Detail entsteht hier eine umfangreiche Almdorf-Kulisse.« Foto: Neumeister, Marc

Das engagierte Team des Almrausches hat sich zahlreiche Partner mit an Bord geholt. Darunter sorgt das Medienunternehmen Neumeister Media für die Entwicklung und Umsetzung außergewöhnlicher Marketingstrategien, betreut eine aktive und stets wachsende Social-Media-Community und sorgt für hochkarätige Filmproduktionen der kommenden Veranstaltungen. Auch eine eigens für das Almrausch erstellte Smartphone-App ist Teil des Gesamtkonzeptes um das Eventdorf.

Außerdem unterstützt das Eventdorf Almrausch, als Zeichen regionaler Verbundenheit, bereits jetzt die Frauen-Footballmannschaft der Reutlingen Eagles als offizieller Sponsor. Auch die Dance-Group Purple Wings aus Reutlingen gehört zu den geförderten Projekten, wodurch das Almrausch seine Rolle als aktiver Teil der Reutlinger Gemeinschaft unterstreicht.

Mit seiner urigen Kulisse und einem abwechslungsreichen Programm schafft das Eventdorf ein besonderes Erlebnis, das sowohl für Partygänger als auch für Nostalgiker etwas zu bieten hat. Das Almrausch Reutlingen bringt den Charme der Alpen in die Stadt und verspricht, ein fester Bestandteil des Reutlinger Nachtlebens zu werden.

»Wir schaffen eine neue und abwechslungsreiche Eventlocation für Jung und Alt in Reutlingen, in welcher man genussvoll trinken, feiern, sich austauschen und ständig Neues erleben kann« – so das Team vom Almrausch.

Eintrittstickets und weitere Informationen gibt es unter www.almrausch.de

Der Countdown zur Eröffnung läuft – Reutlingen darf gespannt sein!