Mittelalterliche Spielesammlung bei Lichtenstein ausgegraben

Die Funde werden allen Interessierten in der Großen Landesausstellung »THE hidden LÄND« präsentiert, die vom 13. September an in Stuttgart zu sehen ist. Erstmals gezeigt werden sie in der Sonderausstellung »Ausgegraben! Ritter und Burgen im Echaztal«, die im Rahmen des »Living History«-Events am Samstag, 15. Juni, im Museum im Schlössle in Pfullingen zu sehen sein wird. Ein 3D-Modell der Schachfigur, des Würfels und eines Spielsteins ist schon jetzt online zugänglich. (eg) https://skfb.ly/oTxGo