Klinik bereit für den baldigen Umzug

Reutlingen.REUTLINGEN. Die renommierte Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportmedizin und Chirurgie im Reutlinger Kronprinzenbau bereitet sich auf einen bedeutenden Schritt vor: den Umzug in ein neues, großzügiges Gebäude in der Gartenstraße 3.Als eine der führenden Einrichtungen der Region führt die Klinik jährlich rund 2.000 Operationen durch – sowohl gelenkerhaltende als auch gelenkersetzende Eingriffe. Mit etwa 90.000 Patienten in der Kartei und rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellt dieser Ortswechsel ein ambitioniertes Projekt dar.

Geleitet wird die Klinik von Dr. Dirk Albrecht, Dr. Manuel Baacke und Dr. Markus Gühring, die durch ihre langjährige Erfahrung in den Fachbereichen Orthopädie, Chirurgie/Unfallchirurgie und Sportmedizin für eine hohe Behandlungsqualität stehen. »Wir stoßen in unseren bisherigen Räumlichkeiten an unsere Grenzen«, betont einer der Chefärzte. »Unsere Patienten erwarten zeitgemäße Diagnostik und modernste Operationsmöglichkeiten. Mit dem Umzug in das neue Gebäudemöchten wir diesen Erwartungen gerecht werden.«

Kurze Lage-Besprechung. Dr. Markus Gühring und eine langjährige Mitarbeiterin, Elvira Nonnenmacher Foto: PR

Der Neubau zeichnet sich durch eine umfassende medizinische Ausstattung und eine verbesserte räumliche Struktur aus. Insbesondere der OP Bereich wurde deutlich erweitert und nach neuesten Standards gestaltet. So können unterschiedliche Operationsverfahren – von minimal-invasiven Eingriffen bis hin zu umfangreichen Gelenkersatz Operationen – noch effizienter durchgeführt werden. Zudem stehen moderne Behandlungsräume für Patienten bereit, um neben der operativen auch die konservative Therapie in vollumfänglich anbieten zu können.

Im stationären Bereich können bis zu 16 Patienten in großzügigen Einzel- und Doppelzimmern untergebracht werden. Von der Terrasse im dritten Stock des Neubaus blickt man über die Dächer der schwäbischen Metropole zu ihrem Wahrzeichen – der Achalm. Auch in puncto Mitarbeiterzufriedenheit versprichtsich die Klinikleitung positive Effekte. »Eine moderne Arbeitsumgebung ist für die Motivation unseres Teams enorm wichtig«, erklärt die Pflegedienstleitung. »Gerade im sensiblen Bereich der Chirurgie müssen Arbeitsprozesse reibungslos ablaufen. Größere Räumlichkeiten und eine bessere technische Ausstattung sind ein wesentlicher Schritt, um unseren Mitarbeitern wie auch den Patienten optimale Bedingungen zu bieten.«

Das Projekt des Umzugs wurde bereits vor mehreren Jahren in die Wege geleitet. Die Planungs- und Bauphase ging mit umfangreichen Investitionen einher. Offiziell soll der Klinikbetrieb am neuen Standort in Kürze aufgenommen werden. Bis dahin laufen die Umzugsvorbereitungen auf Hochtouren, damit der Versorgungsbetrieb für die Patientinnen und Patienten nahtlos weitergeführt werden kann. »Die Kosten der stationären und ambulanten Behandlung werden von allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften übernommen. Wir sind zugelassene D-Ärzte der Berufsgenossenschaften und verfügen über die Berechtigung, Arbeitsunfälle, Schulunfälle und Wegeunfälle behandeln zu dürfen.« erklärt Chefarzt Dr. Dirk Albrecht.

Für Interessierte, Patienten und ärztliche Kollegen ist bereits eine Informationsveranstaltung geplant, bei der die neuen Räumlichkeiten vorgestellt werden. Die Klinikleitung rechnet damit, dass sich sowohl die Arbeitsabläufe als auch die Behandlungsmöglichkeiten am neuen Standort entscheidend verbessern – ganz im Sinne einer modernen, patientenorientierten Medizin. (pr)